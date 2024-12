Ana Maria Braga anuncia remissão do câncer de pulmão

Em uma emocionante revelação de Ano Novo, a querida apresentadora curitibana Ana Maria Braga trouxe esperança ao anunciar a remissão do câncer. A notícia, compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (31), marca um capítulo na luta da apresentadora contra a doença.

Ana Maria enfrentava desde 2020 seu terceiro diagnóstico de câncer de pulmão, que havia se espalhado para outros órgãos. A jornada da apresentadora contra a doença tocou profundamente os telespectadores da capital paranaense, que acompanharam de perto sua batalha.

Em um vídeo repleto de emoção, a apresentadora do “Mais Você” compartilhou o momento em que recebeu a notícia da remissão do câncer. “Foi uma notícia tão boa que eu recebi agora, há duas semanas, do doutor Buzayde”, relatou Ana Maria, explicando que a descoberta ocorreu durante uma revisão quinquenal de rotina.

A remissão, termo médico que indica a ausência de sinais detectáveis da doença, representa uma virada surpreendente no prognóstico da apresentadora. “Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos”, relembrou Ana Maria, destacando sua recuperação.

A apresentadora fez questão de compartilhar esse momento de alegria com seus seguidores. “Eu queria partilhar porque tudo na minha vida eu falo com muita sinceridade. Eu conto as coisas com muita verdade”, afirmou.

Ana Maria aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão pelo apoio recebido durante o tratamento. A apresentadora encerrou sua mensagem com votos de um ano repleto de “paz, saúde, prosperidade, trabalho e amor” para todos, palavras que ecoam o sentimento de renovação típico desta época do ano na capital paranaense.