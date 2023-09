Ana Castela dá carro de R$ 100 mil de presente para primo

A cantora Ana Castela, de 19 anos, surpreendeu o primo Luiz Gustavo Castela com um presentão de aniversário: uma picape de R$ 100 mil. O momento foi registrado em um vídeo publicado pela artista nesta terça-feira, 5. “Hoje é um dia muito especial”, contou a artista.

“Comprei um presente pro meu primo de aniversário. Ele merece e eu amo meu primo”.

No registro, Ana chega na fazenda da família cantando “Parabéns Para Você” e mostra o carro para o primo. Ao ver a picape, Luiz Gustavo se emociona.

“Ana, nem tenho palavras pra falar o tanto que eu fiquei feliz. Você sabe que eu te amo”, escreveu Luiz. “Conta comigo pra tudo, que Deus te proteja sempre. Você merece o mundo”.

