Após quase 15 anos do fim do relacionamento na vida real, Alinne Moraes e Cauã Reymond farão par romântico em Em Seu Lugar, novela das 21h que deve estrear na Globo em 2020. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Cauã interpretará irmãos gêmeos que crescerão separados. Um deles será rico e se envolverá com Alinne, o outro se relacionará a personagem vivida por Andrea Horta. Cauã e Alinne viveram um romance que começou em 2002 – época em que contracenaram juntos na novela Da Cor do Pecado – e que acabou em 2005. Alinne hoje é casada com o diretor de TV Mauro Lima e é mãe de Pedro, de cinco anos. Já Cauã esteve com Grazi Massafera por seis anos, com quem teve Sofia, de sete anos. Em abril deste ano, o ator se casou com a modelo Mariana Goldfarb.