O diretor Boninho precisou limitar os comentários no Instagram após áudios em que ele supostamente falaria sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21 (Globo) terem vazado. A conversa, que teria ocorrido no confessionário do programa na manhã deste domingo (7), está circulando nas redes sociais.

Normalmente, o diretor de núcleo de reality shows da emissora é bastante ativo na rede e frequentemente responde aos usuários. Até a noite de sábado (6), os comentários dele eram abertos.

“A gente descobriu só depois que ele estava aí que ele tinha um problema com bebida”, diz a voz supostamente para o cantor Projota, que também ameaçou sair do programa. “O moleque é do bem até a hora que ele bebe. A hora que ele bebe, a coisa fica outra.”

“Ele está aqui, está tranquilo, está outra pessoa”, afirmou. “Ele já entendeu isso, é por isso que ele queria sair. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida.”

Em seguida, ele dá a entender que Lucas poderia ser expulso caso não tivesse pedido para sair. “A gente já estava fazendo esse movimento”, continua a voz. “Essa festa era a última chance dele se comportar.”

“Não jogue fora uma coisa que você colocou aí, a sua vida a gente no controle aqui também está vendo”, pede supostamente para Projota. “Relaxa, não tem nada, a gente vai amparar o moleque aqui para conversar, então fica tranquilo, na boa, jogo que segue aí, está tudo bem.”

“Ele é outra pessoa [quando bebe], tanto que quando conversa ele diz que não lembra o que falou”, afirma a voz. “O moleque bebia e virava ‘gremlin’. A gente não sabia que ele não podia beber. A gente só descobriu depois que ele estava aí dentro senão não teria nem deixado ele entrar.”

Consultada pelo F5, a Globo não respondeu ainda se os áudios são verídicos, se a voz é mesmo de Boninho e se vai comentar o assunto.