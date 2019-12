O Internacional encerrou nesta terça-feira, no Beira-Rio, a preparação para a partida contra o São Paulo, marcada para esta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo fechou o treinamento no Beira-Rio e não indicou se o meia D’Alessandro estará em campo no duelo decisivo por uma vaga na Copa Libertadores.

O meia argentino cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não participou da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Rio, na última rodada. A tendência é de que retome seu lugar no time titular no lugar de Neilton. Zé Ricardo, porém, ainda não confirmou o retorno do veterano.

Além de Neilton, Sarrafiore, Rafael Sóbis e Nonato também são alternativas caso o treinador opte por deixar D’Alessandro no banco. Certo é que Patrick e Guilherme Parede serão titulares. O outro retorno é de Zeca. O lateral se recuperou de lesão no quadril e está novamente disponível. Ele deve ser opção entre os reservas.

Com isso, o Inter deve ir a campo com: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Guilherme Parede, DAlessandro (Neilton) e Patrick; Paolo Guerrero. A delegação do clube gaúcho viaja a São Paulo na tarde desta terça-feira.

O duelo é direto na luta por uma vaga à fase de grupos da Libertadores. No momento, apenas três pontos separam os dois times na tabela de classificação, de modo que o Inter, atualmente na sétima posição, soma 54 e o São Paulo, o sexto, 57.

Resta apenas uma vaga direta para a Libertadores, uma vez que Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio já estão garantidos no torneio. Inicialmente, os quatro primeiros do Brasileirão disputariam o torneio continental. No entanto, como o líder e já campeão Flamengo venceu a competição neste ano, uma nova vaga foi aberta. O Athletico-PR, por ser campeão da Copa do Brasil, também está classificado.