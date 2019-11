O Tottenham voltou a tropeçar no Campeonato Inglês, ao só empatar com o Sheffield, em casa, por 1 a 1, neste sábado, em duelo válido pela 12.ª rodada, e corre o risco de se distanciar ainda mais dos líderes da competição, que ainda vão jogar no fim de semana.

Com o resultado, o time de Londres chega aos 14 pontos, contra 31 do Liverpool, primeiro colocado, que ainda joga neste domingo, diante do Manchester City, que tem 25. O Sheffield, com 17, mantém a boa campanha na temporada.

O Tottenham só abriu o placar, aos 13 minutos do segundo tempo, com o coreano Son Heung-min, ao aproveitar falha da zaga do Sheffield. O empate veio aos 33 minutos, com George Baldock, ao demonstrar oportunismo no meio da zaga adversária.

Com um gol do brasileiro Richarlison, o Everton foi até Southampton e venceu por 2 a 1. Os três pontos foram importantes para afastar o time de Liverpool da zona de rebaixamento. O time da casa voltou a decepcionar seus torcedores e continua com apenas oito pontos, em penúltimo lugar.

O Everton abriu o placar logo aos quatro minutos, com Tom Davies, de cabeça. Danny Ings aproveitou cruzamento da direita e empatou, aos cinco da segunda etapa. Em lance semelhante, Richarlison garantiu o triunfo do Everton, aos 33 minutos.

Newcastle e Burnley aproveitaram o fator campo e venceram. O primeiro bateu o Bournemouth por 2 a 1, de virada. Henry Wilson abriu o placar, aos 14 minutos, após bonita jogada ensaiada. DeAndre Yedlin, aos 42, de cabeça, e Ciaran Clark, aos dez do segundo, garantiram os três pontos para o time da casa. O Newcastle chegou aos 15 pontos, enquanto o Bournemouth soma um ponto a mais.

O triunfo do Burnley, por 3 a 0, sobre o West Ham foi mais tranquilo, graças às falhas da equipe visitante. Ashley Barnes abriu o placar, após cobrança de escanteio e bobeada de todo o setor defensivo do West Ham.

O segundo gol saiu aos 44 minutos, depois de roubada de bola. Chris Wood aproveitou cruzamento da esquerda e fez 2 a 0. O terceiro gol saiu após escanteio, que o goleiro Roberto empurrou a bola para a sua própria meta, aos nove da segunda etapa.

O Burnley chegou aos 15 pontos, enquanto o West Ham, com 13, faz campanha decepcionante e já flerta com a zona de rebaixamento.