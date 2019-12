O dia seguinte ao triunfo sobre o Al-Hilal que colocou o Flamengo da decisão do Mundial de Clubes da Fifa foi de trabalho regenerativo para os titulares, passeio por Doha e treino no campo para os reservas sob orientação do técnico Jorge Jesus.

Os jogadores que estiveram em campo desde o início da vitória por 3 a 1, na terça-feira, realizaram uma atividade na academia do hotel onde o clube está hospedado e, logo depois, foram liberados para conhecer uma pouco da capital do Catar.

Dos 11 titulares, Diego Alves, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta aproveitaram o momento de folga. Os dois últimos, por exemplo, saíram para passear com suas respectivas namoradas, Rafaella Santos, irmã do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e Camila Bastian.

Os flamenguistas postaram diversas fotos das redes sociais para registrar os momentos de descontração, inclusive vestindo trajes árabes.

Os outros jogadores do Flamengo realizaram um treino no estádio Abdullah bin Khalifa, casa do Al-Duhail, equipe da primeira divisão do Catar. Diego, Vitinho e Piris da Motta, que entraram no segundo tempo da semifinal, também participaram da atividade.

O treinamento foi antecipado em duas horas para que Jorge Jesus e sua comissão pudessem acompanhar o jogo entre Liverpool e Monterrey no estádio. Os jogadores não tinham obrigação de comparecer, mas todos foram ao Internacional Khalifa.

O grupo do Flamengo treina novamente nesta quinta-feira para seguir sua preparação para a decisão do Mundial de Clubes, que acontece no sábado, às 14h30, no mesmo local das duas semifinais.