O EMS Taubaté Funvic é, mais uma vez, campeão estadual. No fim da noite desta quinta-feira, a equipe faturou pela sexta vez consecutiva o título do Campeonato Paulista ao derrotar o Vôlei Renata, de Campinas, no golden set por 25/22, depois de triunfar por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 25/17, 21/25 e 15/13, em duelo com quase 3h30 de duração.

O Taubaté é o atual campeão da Superliga Masculina e conta com cinco jogadores da seleção brasileira que recentemente levou o título da Copa do Mundo, além de ser dirigida por Renan Dal Zotto. Mas tinha um desafio complicado, pois havia perdido o primeiro jogo da decisão, mesmo atuando como mandante, por 3 a 2.

Por isso, para levar a taça, o Taubaté precisava de duas vitórias nesta quinta, no jogo e no golden set em duelo disputado como visitante, no lotado Ginásio Taquaral, em Campinas, frustrando a torcida local, que ainda não viu a equipe da casa ser campeã estadual.

E, assim, o Taubaté confirmou a força do seu elenco, que conta com Lucão, Lucarelli, Maurício Souza, Douglas Souza e o líbero Thales (todos da seleção), que precisaram superar o desgaste de terem atuado recentemente na Copa do Mundo do Japão, além de jogadores que já a serviram, como Lipe, Leandro Vissotto e o levantador Rapha. O oposto marroquino Mohamed Al Hachdadi é outro destaque.

A equipe campineira, dona da melhor campanha da fase de classificação, estava invicta em casa na temporada, mas caiu exatamente no confronto mais decisivo, para o Taubaté, o hexacampeão paulista de vôlei masculino, que foi assegurado com um bloqueio de Lucão.