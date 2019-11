Uma reação nos minutos finais colocou o RB Leipzig antecipadamente nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, atuando em casa, o time alemão arrancou o empate por 2 a 2 com o Benfica, pela quinta rodada do Grupo G, garantindo a passagem de fase mesmo tendo mais um jogo a disputar.

O RB Leipzig passou a somar dez pontos, na liderança da chave, com três a mais do que Zenit e Lyon, que também duelaram nesta quarta, com triunfo russo por 2 a 0. Já o Benfica é o quarto colocado, com quatro e não tem mais chances de passar de fase. Em 10 de dezembro, na rodada final, os duelos vão ser Benfica x Zenit e Lyon x RB Leipzig.

O meia-atacante sueco Emil Forsberg foi o herói da classificação do RB Leipzig ao marcar duas vezes. O Benfica liderava o placar por 2 a 0 quando Ruben Dias sofreu um pênalti, permitindo que Forsberg fizesse o seu primeiro gol aos 44 minutos da etapa final.

Com nove minutos de acréscimo anunciados – eles se tornariam 11 -, muito por causa de uma lesão de Peter Gulacsi, goleiro do RB Leipzig, o time alemão se lançou ao ataque e foi recompensado aos 51, quando o cruzamento de Timo Werner encontrou Forsberg para igualar o placar. Antes do término, o goleiro Yvon Mvogo ainda fez uma defesa difícil para assegurar o empate e a classificação para a sua equipe.

Antes, o Benfica havia marcado seus dois gols após erros da defesa do Leipzig. Pior, Peter Gulacsi saiu com um aparente ferimento na cabeça após se colidir com Carlos Vinicius enquanto o jogador do Benfica comemorava o segundo gol do time português, aos 14 minutos da etapa final – o primeiro foi de Pizzi, aos 20 de jogo.

AJAX VENCE E LIDERA – Semifinalista da Liga dos Campeões na temporada passada, o Ajax segue se destacando na atual edição do torneio continental. Nesta quarta-feira, ignorou a condição de visitante para despontar na liderança do embolado Grupo H ao derrotar o Lille por 2 a 0, no Estádio Pierre-Mauroy, ficando mais próximo da classificação às oitavas de final.

Com o triunfo, o Ajax chegou aos dez pontos, em primeiro lugar na chave, que tem o Lille na lanterna, com apenas um. O time holandês é seguido por Valencia e Chelsea, ambos com oito e que empataram por 2 a 2, na Espanha, também nesta quarta.

No duelo desta quarta, o Ajax começou a encaminhar a sua vitória logo aos dois minutos, quando abriu o placar com Hakim Ziyech após passe de Dusan Tadic. Já o segundo gol saiu aos 14 minutos da etapa final, sendo marcado por Quincy Promes. Assim, nem a anulação de um gol durante o segundo tempo, após consulta ao VAR, fez falta para o time holandês.

Na rodada final da chave, em 10 de dezembro, o Ajax receberá o Valencia só precisando de um empate para passar de fase. No mesmo dia, o Chelsea vai ser mandante contra o Lille.