Uma das surpresas da temporada da MotoGP, o francês Fabio Quartararo voltou a se destacar nesta sexta-feira. O piloto da Yamaha SRT liderou os dois treinos livres da etapa de Sepang, na Malásia, a penúltima do campeonato. Campeão deste ano por antecipação, o espanhol Marc Márquez foi apenas o sexto mais veloz do dia.

Quartararo mostrou força nas duas sessões desta sexta. Na primeira, anotou 1min59s027 e, na segunda, foi o único a romper a barreira do 1min59s ao registrar 1min58s576. Assim, bateu o recorde da pista da Malásia.

Quem mais se aproximou do francês foi o italiano Franco Morbidelli. O companheiro de equipe de Quartararo anotou 1min59s110 ainda no primeiro treino do dia. Algo incomum no primeiro dia de treinos livres, praticamente um terço dos pilotos registrou seus melhores tempos na sessão de abertura, e não na segunda atividade do dia.

Isso aconteceu, por exemplo, com o espanhol Maverick Viñales, pole position da etapa passada, na Austrália. O piloto da Yamaha foi o quarto mais veloz do dia, com sua melhor marca obtida no treino de abertura do dia, com 1min59s218.

Entre Viñales e os primeiros colocados ficou o italiano Andrea Dovizioso. Correndo pela Ducati, ele anotou 1min59s206 na segunda sessão do dia. Atual segundo colocado geral do campeonato, ele poderá assegurar o vice-campeonato na Malásia.

Sem conseguir empolgar neste ano pela Yamaha, o multicampeão Valentino Rossi foi o quinto mais rápido do dia. Ele registrou sua melhor volta na segunda sessão, com 1min59s284. Logo atrás dele veio Márquez, o campeão da temporada. O piloto da Honda anotou 1min59s517 ainda no primeiro treino desta sexta.

Depois dele vieram o também espanhol Alex Rins (Suzuki Ecstar), o australiano Jack Miller (Pramac), o espanhol Aleix Espargaró e o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda) fechando o Top 10 desta sexta-feira.

O grid de largada da penúltima etapa do campeonato será definido no treino classificatório marcado para as 4h05 deste sábado (horário de Brasília). Na madrugada de domingo, às 4 horas, terá início a corrida em Sepang.