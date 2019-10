A partida contra o CSA, nesta quinta-feira, às 19h15, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, vai concretizar uma marca importante para o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. O defensor trazido no meio do ano passado vai completar 50 jogos pelo time em um clima de satisfação. O paraguaio afirma que se sente em casa na equipe, principalmente depois de ter se tornado campeão brasileiro no ano passado.

“Apesar do pouco tempo, já consegui conquistar um Brasileiro e me sinto privilegiado por escrever meu nome na história de um dos maiores clubes do mundo. Farei de tudo para continuar ajudando a equipe a lutar pelos objetivos e espero ser mais vezes campeão”, afirmou o defensor, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O jogador está no Palmeiras emprestado pelo Milan, da Itália, com contrato por empréstimo válido até dezembro. Em 2019, o defensor disputou 32 partidas e ajudou o Palmeiras a não levar gols em 20 compromissos.

Ao todo, foram 17 gols sofridos enquanto Gómez esteve em campo. O zagueiro é também titular da seleção paraguaia, disputou inclusive a última Copa América, e foi convocado para defender a equipe nacional do seu país nos amistosos de outubro contra Sérvia e Eslováquia.

“Os números são legais e demonstram que o nosso trabalho vem sendo bem feito, mas os dados não entram em campo. Temos que seguir treinando forte e com muita dedicação para mantermos uma defesa sólida”, afirmou Gómez. No Palmeiras, ele tem formado a dupla titular de defesa com Vitor Hugo. A equipe não sofreu gols nas três últimas rodadas do Brasileirão.