A Ponte Preta oficializou, na manhã desta quinta-feira, a contratação do zagueiro Alisson e do volante Índio, ambos ex-Operário-PR, para a disputa do Campeonato Paulista de 2020.

A dupla, já com pré-contrato assinado com a equipe campineira, e chegará ao Moisés Lucarelli em 3 de janeiro, data do início da pré-temporada, para integrar o elenco do técnico Gilson Kleina.

Os jogadores, logo no primeiro dia em Campinas, serão submetidos a exames clínicos e físicos. Em caso de aprovação, assinam vínculo em definitivo com o clube campineiro – Alisson até dezembro de 2020, enquanto Índio deve firmar contrato até dezembro de 2021.

Os dois são os primeiros reforços confirmados pela diretoria na montagem do grupo da próxima temporada. A tendência é de novidade nos próximos dias. O lateral-direito Apodi e os atacantes Alisson Safira, João Paulo e Zé Roberto também estão em pauta.

QUEM SÃO ELES? – Como titular, Alisson defendeu o Operário por quatro anos e faturou quatro títulos, sendo os mais marcantes a Série D (2017) e a Série C (2018). Ao todo, disputou 99 partidas pelo clube paranaense. Índio, por sua vez, esteve no Germano Kruger por três anos, também como titular, e participou dos dois últimos acessos nacionais do clube.