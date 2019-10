O treino do São Paulo nesta segunda-feira contou com a presença de Alexandre Pato em campo. O atacante está recuperado de um estiramento na coxa direita e participou de forma leve da atividade no CT da Barra Funda. Ele é dúvida para o confronto com o Fortaleza, no sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o treino não teve a presença de Reinaldo. O lateral-esquerdo tem dores musculares e foi a um hospital para realizar exame. Com isso, também pode ser desfalque na partida de sábado.

A atividade desta segunda-feira foi dividida pelo técnico Fernando Diniz. Os titulares realizaram um treino tático com o treinador, enquanto os reservas fizeram trabalho em campo reduzido com um dos auxiliares.

O time titular do treino foi escalado com Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan; Antony, Daniel Alves, Hernanes e Tchê Tchê; Pablo. Ou seja, a única mudança em relação à equipe que iniciou a partida contra o Flamengo, no último sábado, foi a entrada de Léo no lugar de Reinaldo.

O treino desta segunda-feira foi aberto à imprensa, mas não pôde ter imagens dos trabalhos dos titulares. Fernando Diniz focou na troca de passes entre os jogadores, com apenas dois toques na bola.

Na parte final, os titulares foram liberados pelo treinador. Então, os reservas realizaram o mesmo trabalho comandado por Fernando Diniz.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O jogo contra o Fortaleza será no sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.