O técnico Allan Aal, do Paraná, quer uma equipe com maior personalidade no clássico contra o time principal do Athletico, no domingo (02), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.

“O jogador, o treinador e a comissão técnica tem que saber lidar com a pressão. Queremos melhorar nosso desempenho. Para vestir a camisa do Paraná Clube tem que ter personalidade”, disse o treinador.

A derrota para o FC Cascavel, na última quinta-feira (30), tirou o Tricolor dos oito times que garantem vaga na próxima fase da competição e ligou o sinal de alerta no clube. Até aqui, são duas derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Além do clássico, o Paraná terá outra importante missão nos próximos dias. No dia 5, a equipe viaja ao Tocantins para a primeira fase da Copa do Brasil contra o Palmas.

“A Copa do Brasil é muito importante para nós, mas a gente só vai utilizar jogadores que não estão jogando conforme a nossa necessidade. Temos uma partida no domingo à noite e depois temos que viajar seis, oito horas de avião para atuar na quarta-feira. Precisamos ponderar todos esses pontos”, finalizou o técnico.

O Paraná é o nono colocado no Paranaense, com quatro pontos conquistados. Já o Athletico é o líder da competição, com nove pontos.

