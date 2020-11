Um dos líderes do elenco do Paraná Clube, o zagueiro Fabrício vem sendo um desfalque importante na Série B. Se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, o defensor ficou fora de oito dos últimos nove jogos do Tricolor. Quando esteve em campo, atuou por apenas 11 minutos. E a queda de rendimento do time paranista está diretamente ligada à ausência do seu capitão.

Com Fabrício na segunda divisão, a equipe somou cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 57,5%, que cai para 37% sem o seu capitão. Sem contar o desempenho defensivo como um todo.

Nas 11 rodadas em que o zagueiro esteve em campo, o Tricolor sofreu apenas oito gols. Já com o desfalque, este número sobe para 11 gols em nove jogos. Números que provam a importância do atleta dentro de campo.

Atualmente, o Paraná é o sétimo colocado, com 29 pontos, cinco a menos que o Juventude, que fecha o G4. Até a lesão do defensor, o time paranista era o vice-líder, com 21 pontos, somente um atrás do então líder Cuiabá e três à frente do América-MG, que era o quinto.

Contra o Avaí, nesta sexta-feira (13), na ressacada, Fabrício deve seguir fora. O clube não estipula um prazo para o retorno, mas os cuidados serão maiores para que ele fique à disposição somente com 100% das condições.

Fabrício saiu lesionado do empate com o Sampaio Corrêa, na 16ª rodada. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Primeiro, o jogador ficou quatro jogos de fora, com um problema no joelho. Recuperado, voltou no empate em 0x0 com o Sampaio Corrêa, quando ficou em campo dez minutos, tendo que ser substituído por conta do problema muscular, que o tirou das últimas quatro partidas.

