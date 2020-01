O Paraná Clube estreia no Campeonato Paranaense neste domingo, às 16h, na Estradinha, contra o Rio Branco. Desfigurado e repaginado, o Tricolor encara o primeiro desafio da temporada.



Com 12 reforços, a maioria sem custos de salários, o time paranista viu 34 saídas do elenco do ano passado, além do técnico Matheus Costa. Sem recursos e em grave situação financeira, a diretoria optou por efetivar o auxiliar-técnico Allan Aal para comandar o clube no início da temporada.

O elenco é formado por atletas jovens e com pouca experiência profissional. A aposta da direção e comissão técnica é de um time rápido e vertical. Os mais velhos são os zagueiros Fabrício e Fernando Timbó, com 29 anos.



Transmissão



Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos



R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia)



Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1º Fase – 1º Rodada

RIO BRANCO × PARANÁ CLUBE

Rio Branco

Dalton; Luis Roberto, Salazar e Thurran e Lito; Arthur Felipe Nunes, Felipe Santos e Zezinho; Balotelli e Bruno Andrade.

Técnico: Tcheco

Paraná Clube

Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho (Timbó); Jhonny Douglas, Kazu e Dudu; Raphael Alemão, Gustavo Mosquito e Rafael Furtado.

Técnico: Allan Aal

Horário: 16h

Local: Nelson Medrado Dias (Paranaguá)

Árbitro: Marcos Vinícius Soares Martins

Assistentes: Daniel Cotrim de Carvalho e Ricardo Alexandre Santos

