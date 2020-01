Neste final de semana começa mais uma edição do Campeonato Paranaense, competição que existe desde 1915 e, ainda que não seja uma unanimidade entre os torcedores, sempre atrai olhares curiosos de todos os cantos do estado. Seja pelas peculiaridades do embate pela oportunidade de alguns times testarem seus elencos para o restante da temporada ou até mesmo pelas surpresas que os jogos reservam.

Tabela: Confira datas e horários da primeira rodada do Paranaense

Em 2020 a disputa contará com doze equipes. A Gazeta do Povo elaborou um guia para você conhecer um pouco melhor os times da Primeira Divisão da disputa e inseriu algumas dicas para aqueles que querem aproveitar o Estadual para visitar algumas cidades paranaenses.

CONFIRA O RAIO-X DOS TIMES:

Athletico

Técnico Eduardo Barros terá uma grande oportunidade no Paranaense 2020. Técnico: Albari Rosa/Gazeta do Povo

Fundação: 24 de março de 1924

Estádio e capacidade: Arena da Baixada – 42.372

Títulos do Campeonato Paranaense: 25

Time base: Anderson, Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Jaderson; Denner, Léo Gomes e Boselli; Elias, Reinaldo e Breno Lopes.

Técnico: Eduardo Barros

Candidato a ídolo: Vitinho

Promessa: Jajá

Mascote: Família Furacão

Rivais: Coritiba e Paraná Clube

Valores médios dos ingressos: Não divulgado

Vale a visita: Estádio que recebeu a Copa do Mundo em 2014. Tem tour para visitantes

Estreia: 18 de janeiro, sábado, às 17h, diante do União, em Francisco Beltrão.

Cascavel CR

Técnico português é uma atração no Cascavel CR. Foto: Globoesporte,com

Fundação: 21 dezembro de 2001

Estádio e capacidade: Estádio Regional Arnaldo Busato (Olímpico Regional) – 28.125 Torcedores

Títulos Paranaenses: campeão em 2015 da Terceira Divisão e vice-campeão em 2017 da Divisão de Acesso

Time base: Fernando, Roberth, Marcão, Cristian e Lapa; Fernando Gomes, Bruno Rodrigues, Nathan e Rhuan; Rone e Louback.

Técnico: Luis Miguel

Candidato a ídolo: Wanderlan Louback

Promessa: Guga

Mascote: Serpente

Rival: Cascavel FC

Valores médios dos ingressos: R$ 20,00

Vale a visita: Zoológico da cidade, lago municipal e igreja catedral

Estreia: 19 de janeiro, domingo, às 18h, diante do Operário, em Ponta Grossa

Cianorte

Atacante França voltou do América-MG e é uma aposta do Cianorte. Foto: Mourão Panda/América-MG

Nome do time: Cianorte Futebol Clube

Fundação: 13 de fevereiro 2002

Títulos Paranaenses: duas vezes campeão do interior

Nome do estádio e capacidade: Estádio Municipal Albino Turbay

Time base: Bruno; Maurício, Maurício Barbosa, Weriton e Anderson Santos; Gercimar, Morelli e Filipe Ramón; Pelézinho; Hélio Paraíba e França.

Técnico: João Burse

Candidato a ídolo: Pelézinho e Gercimar

Promessa: França

Principal rival: AC Paranavaí; Maringá FC e Londrina EC

Mascote: Leão

Valores médios dos ingressos: R$15 a R$30

Estreia: 19 de janeiro, domingo, às 16h, diante do Toledo, no estádio 14 de dezembro

Coritiba

Rafinha é o principal nome do Coxa neste Estadual. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Gazeta do Povo

Fundação: 12 de outubro de 1909

Títulos do Campeonato Paranaenses: 38

Estádio e capacidade: Major Antônio Couto Pereira – 40.502

Time base: Alex Muralha (Wilson); Yan Couto, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales (Galdezani), Renê Junior e Thiago Lopes; Rafinha, Guilherme Parede e Igor Jesus.

Técnico: Eduardo Barroca

Candidato a ídolo: Rafinha

Promessa: Yan Couto

Mascote: Vovô Coxa

Rivais: Athletico e Paraná Clube

Valores médios dos ingressos: Não divulgado

Vale a visita: Estátua em homenagem a Dirceu Krüger e tour no estádio, incluindo museu do Coxa.

Estreia: 19, domingo, às 18h, contra do FC Casvavel, no Couto Pereira

FC Cascavel

Lucas Tocantins retorna ao FC Cascavel após uma passagem pelo Coritiba. Foto: Divulgação/Cascavel

Fundação: 16 de janeiro de 2008

Títulos Paranaenses: Terceira Divisão 2013 e Divisão de Acesso 2014

Nome do estádio e capacidade: Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto – 28.125 mil torcedores

Time base : Raul; Wesley, Douglas, Afonso e Quaresma; Franco, Sananduva e Adenilson; Paulo Sérgio, Lucas Tocantins e Lucas Douglas.

Técnico: Marcelo Caranhato

Principais rivais: Cascavel Clube Recreativo e Toledo Esporte Clube

Mascote: Serpente

Candidato a ídolo: Lucas Tocantins

Promessa: Paulo Baya

Valores médios dos ingressos: De R$15 (meia-entrada) a R$60.

Vale a visita: Os principais pontos turísticos da cidade são o Lago Municipal e a Catedral.

Estreia: 19, domingo, às 18h, contra do Coritiba, no Couto Pereira

Londrina:

Revelado pelo Coritiba, Julio Rusch agora está no Londrina. Foto: Arquivo/Gazeta do Povo

Fundação: 05 de abril de 1956

Títulos Paranaenses: quatro (1962, 1981, 1992 e 2014)

Nome do estádio e capacidade: Estádio Jacy Scaff (Estádio do Café) – 31.800

Time base: Matheus Albino; Rai Ramos, Augusto, Lucas Costa e Victor Luiz; Julio Rusch, Pedro Cacho e Matheus Bianqui; Danilo, Uelber e Miullen.

Técnico: Alemão

Principal rival: Grêmio Maringá

Mascote: Tubarão

Candidato a ídolo: Augusto

Promessa: Danilo

Valores médios dos ingressos: 10 reais

Vale a visita: Lago Igapó, Jardim Botânico, Zerão, Salto do Apucaraninha, Cine Teatro Ouro Verde, Museu Histórico de Londrina, Memorial do Londrina Esporte Clube no VGD, Feira da Lua, Expo Londrina.

Estreia: 19, domingo, contra o PSTC, às 16h, no Estádio do Café

Operário

Reforços do Operário apresentados. Foto: Divulgação

Fundação: 1º de maio de 1912

Títulos Paranaenses: Primeira divisão (2015); Divisão de Acesso (2018)

Nome do estádio e capacidade: Germano Krüger – 10.610 lugares.

Time base: Rodrigo; Savio, Douglas, José e Danilo; Jardel, Tomas e Douglas Coutinho; Rafael, Lucas Batatinha e Schumacher

Técnico: Gerson Gusmão

Principal rival: Guarani de Ponta Grossa

Mascote: Fantasma

Candidato a ídolo: Schumacher

Jogador promessa: Jefinho

Valores médios dos ingressos: Não divulgado

Vale a visita: O Parque Vila Velha

Estreia: 19 de janeiro, domingo, às 18h, diante do Cascavel CR, em Ponta Grossa

Paraná

Após saída conturbada do Coritiba, Mosquito chega do Corinthians para o Paraná. Foto: Divulgação

Fundação: 19 de dezembro de 1989

Estádio e Capacidade: Vila Capanema – 20.083

Títulos Paranaenses: Sete

Time base: Alisson; Paulo Henrique, Fabrício, Fernando Timbó e Juninho; Jhony Douglas, Gabriel Kazu e Dudu; Raphael Alemão, Gustavo Mosquito e Rafael Furtado

Técnico: Allan Aal

Candidato a ídolo: Rafael Furtado

Promessa: Gabriel Kazu

Valores médios dos ingressos: Não divulgado

Mascote: Gralha

Rivais: Athletico e Coritiba

Vale a visita: O tradicional pão com bolinho. Estádio que recebeu jogos da Copa do Mundo em 1950.

Estreia: 19, domingo, contra o Rio Branco, às 16h, em Paranaguá

PSTC

Gerônimo foi o artilheiro da Divisão de Acesso em 2019 com 8 gols. Foto: Divulgação/PSTC

Fundação: 15 de agosto de 1994

Estádio e Capacidade: Municipal Ubirajara Medeiros – 2.600

Títulos: Campeão em 2015 e 2019 da Divisão de Acesso.

Time base: Yuri; Manoel, Igor, Hurtado e Dudu; Lourenço, Couto, Wallace, Aldair e Grafite; Gerônimo (Peu)

Técnico: Reginaldo Vital.

Candidato a ídolo: Gerônimo

Promessa: Alex

Mascote: Leão do Norte – Procopinho

Principal Rival: Londrina

Valores médios dos ingressos: R$20,00

Vale a visita: Em Cornélio Procópio vale a pena visitar o Cristo Redentor. Tem uma visão linda da cidade.

Estreia: 19, domingo, contra o Londrina, às 16h no Estádio do Café

Rio Branco

Tcheco é o técnico do Rio Branco. Foto: Divulgação/Rio Branco

Fundação: 13 de outubro de 1913

Títulos Paranaenses: Campeão do interior em 1948, 1954 e 2000. Campeão da Divisão de Acesso 1995.

Nome do estádio e capacidade: Nelson Medrado Dias, a Estradinha – 5.600 torcedores.

Time base: Dalton, Luis Roberto, Daniel, Thurran, Lito; Arthur, Paulo Henrique, Zezinho, Felipe Nunes e Filipe Santos; Balotelli.

Técnico: Tcheco

Principal rival: Clube Atlético Seleto

Mascote: Leão

Candidato a ídolo: Dalton

Promessa: Balottelli

Valores médios dos ingressos: R$20 (meia entrada) a R$40

Vale a visita: Santuário do Rocio e a paradisíaca Ilha do Mel

Estreia: 19 (domingo), contra o Paraná Clube, às 16h, em Paranaguá

Toledo

Toledo foi campeão do primeiro turno do Estadual 2019 e busca novamente um bom desempenho esse ano. Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo

Fundação: 10 de fevereiro de 2004

Estádio e capacidade: Municipal 14 de Dezembro – 15.280 pessoas

Títulos: vice-campeão 2019, campeão da Taça Barcímio Sicupira 2019, campeão do interior 2008, Divisão de Acesso 2007, vice-campeão da Divisão de Acesso em 2005, 2011 e 2015

Time base: Diego, Eduardinho, Eduardo, Tomazi, Prill, Elson, David, Jhonathan, Vieira, Junior César e Maranhão

Técnico: Paulo Baier

Principal rival: FC Cascavel

Mascote: o Porco TECO

Candidato a ídolo: o goleiro Diego e o meia Jhonathan

Promessa: David, Christian e Paulo Careca

Valores médios dos ingressos: de R$20 (meia entrada) a R$80

Vale a visita: Além dos já tradicionais Parque Ecológico Diva Paim Barth, Parque Das Aves, Praça Willy Barth, Catedral e Paróquia Menino Deus, a cidade é famosa pela Festa Nacional do Porco No Rolete.

Estreia: 19 de janeiro, domingo, às 16h, diante do Cianorte, em Toledo

CE União

Técnico Raphael Bahia comandará o União Beltrão no Paranaense. Foto: Divulgação/União

Fundação: 15 de fevereiro de 1956

Estádio e capacidade: Municipal Anilado, 12.000 pessoas

Títulos: Divisão de Acesso 1979; Terceira Divisão 2016; vice-campeão Divisão de Acesso 2017 e 2019.

Time base: Marcos Paulo; Cleiton, Casemiro, Matheus e Júlio Lopes; Dimas, Hugo, Lucas e Rafael; Marcelo Régis e Rafael Assis

Técnico: Raphael Bahia

Mascote: Chico Posseiro

Candidato a ídolo: Marcos Paulo e Léo Bartholo

Promessa: Bruno, Rafael Assis, Luan.

Valores médios dos ingressos: R$ 20 a R$ 40

Rival: Pato Branco

Vale a visita: turismo rural, Torre da Catedral e Cristo Redentor no Morro do Calvário

Estreia: 18 de janeiro, sábado, às 17h, diante do Athletico, em Francisco Beltrão.

Formato do Campeonato

O formato da disputa é o mesmo de 2017. Na primeira fase, os doze times se enfrentam em turno único. Os oito melhores clubes seguem para o mata-mata; Os dois clubes que somarem o menor número de pontos na primeira fase serão, automaticamente, rebaixados; Os times classificados enfrentarão, em partidas de ida e volta, os adversários que estiverem na posição ‘oposta’ na tabela: o 1º x 8º; 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º; Os quatro clubes que avançarem, jogarão dentro de seus respectivos grupos em partidas de ida e volta (vencedor 1º x 8º e vencedor 4º x 5º) / (vencedor 2º x 7º e 3º x 6º); Os dois clubes finalistas jogarão partidas de ida e volta. Neste ano, não haverá limites de inscrições de atletas para os times ao longo da disputa

Transmissão

As partidas do Campeonato Paranaense serão transmitidas pela plataforma on-line DAZN e alguns clubes como o Athletico, também transmitirão os jogos em seus canais oficiais no Youtube. Para ter acesso ao pacote pago de todo Estadual, o torcedor precisa pagar R$19,90 por mês e a assinatura dá acesso a outras competições transmitidas pela DAZN como a Premiere League, a Copa Sul-Americana, campeonato francês e diversas disputas de diferentes modalidades esportivas como basquete, automobilismo e boxe.