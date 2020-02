Após ter conquistado a primeira vitória em casa na disputa do Paranaense, o Paraná volta a campo neste sábado (22), às 17h, para enfrentar o PSTC, no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. O duelo é válido pela oitava rodada da competição.

Oitavo colocado, no limite de classificação para a próxima fase, o Tricolor espera aproveitar a péssima fase do adversário, que é o lanterna do Estadual, com apenas um ponto somado.

Como o Paraná tem a disputa da segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Bahia de Feira de Santana, na Vila Capanema, a tendência é que o técnico Allan Aal poupe alguns jogadores.

Com isso, a formação paranista ainda é um mistério. Certo mesmo é que o goleiro Alisson está fora dos próximos confrontos, já que foi submetido a uma cirurgia na face, após ter se contundido na vitória sobre o Operário. Marcos será o seu substituto.

Marcos assume a meta do Paraná contra o PSTC. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pela plataforma DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

8ª Rodada

PSTC x Paraná

PSTC

Yuri; Everaldo, Murilo, Hurtado e Couto; Igor, Lourenço, Grafite, Emerson e Wallace; Gerônimo.

Técnico: Reginaldo Vital



Paraná

Marcos; Rafael França, Timbó, Everson e Hulk; Gabriel Kazu, Kriguer e Dudu; Marcelo, Gustavo Mosquito e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Allan Aal



Horário: 17h

Local: Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio

Árbitro: Alter José Ragadali

Assistentes: Reube Dobrychlop dos Reis e João Vagner Cavalari

