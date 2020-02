Por conta da lesão de Alisson, o Paraná Clube anunciou mais um goleiro para seu elenco: Filipe, de 22 anos, vem do Corinthians, por empréstimo até o final do ano. O jogador já está no Ninho da Gralha e seu nome foi publicado no BID nesta quinta-feira (20). Com isso, ele deve ser relacionado para a partida diante do PSTC, no próximo sábado (22), pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

O executivo de futebol do Tricolor, Alex Brasil explicou a chegada do profissional e falou que mesmo que Gabriel – da base – integre o elenco, era necessário um arqueiro mais experiente para os compromissos que o time terá pela frente.

“Já era uma coisa que a gente vinha buscando no mercado, um goleiro do nível próximo dos que estavam atuando. O Gabriel vinha de boa campanha na base e na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas temos que que tomar cuidado. Ainda assim, seguimos contando com ele”, detalhou.

Filipe estava no sub-23 do Timão, onde fez onze jogos em 2019. O Paraná teve que, às pressas, procurar um terceiro goleiro, uma vez que Alisson, que precisou operar a face, ficará de fora por dois meses. O Corinthians arcará com todos os custos do jogador enquanto ele estiver no Tricolor.

Filipe tem 22 anos e veio de graça para o Tricolor. Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

“Quero agradecer ao Corinthians por ceder o atleta sem ônus, fizemos isso num período curto, não esperávamos a lesão do Alisson”, detalhou.

Porém, o dono da meta nas próximas partidas deve ser Marcos, que fez sua estreia no empate em 1×1 com o Athletico, pela quinta rodada da competição. Porém, o recém-chegado Filipe já vai estar presente no banco na sequência de jogos do time que inclui, sobretudo, o importante confronto com o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira (26), na Vila Capanema, pela segunda fase da Copa do Brasil.

“Era um risco muito grande (não ter outro goleiro), pois esperamos nos classificar no Estadual e, nos jogos da Copa do Brasil, a gente vai comendo pelas beiradas”, finalizou Alex.

