O Paraná recebe a Chapecoense, nesta terça-feira (29), às 21h30, na Vila Capanema, em um confronto direto no pelotão da frente. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em caso de vitória, o Tricolor pode reassumir a ponta da classificação. Para isso, a equipe do técnico Allan Aal teria que torcer também por um tropeço do Cuiabá, que recebe o Náutico, no Mato Grosso.

+ Confira a tabela completa da Série B!

Para a partida contra a Chape, que também está no G4, o técnico Allan Aal terá força máxima e conta com o retorno do volante Jhony Douglas, que havia cumprido suspensão no empate com o Brasil de Pelotas, no último fim de semana. Com isso, Karl retorna ao banco de reservas.

A principal dúvida do treinador está no setor ofensivo. Marcelo, Gabriel Pires e Guilherme Biteco brigam por uma vaga. Na última rodada, o primeiro foi o escolhido, mas acabou não tendo um bom desempenho.

Dirigente liberado para acompanhar partida

Quem está liberado para acompanhar a delegação na partida é o diretor Alex Brasil. Ele havia sido suspenso pelo STJD, mas o clube conseguiu um efeito suspensivo para o dirigente.

Transmissão

O jogo entre Paraná e Chapecoense terá transmissão dos canais SporTV (menos para o estado do Paraná) e Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

Série B

12ª rodada

PARANÁ X CHAPECOENSE

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo/Guilherme Biteco), Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Ronei, Anderson Leite e Denner; Paulinho Moccelin, Anselmo Ramón e Aylon. Técnico: Umberto Louzer.

Local: Vila Capanema (Curitiba-PR)

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

