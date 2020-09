O coletivo de torcedoras Gralhas da Vila, do Paraná Clube, está realizando uma ação social para celebrar o primeiro ano do grupo. As paranistas estão arrecadando dinheiro para comprar absorventes, que serão doados às mulheres do sistema prisional. Os valores podem ser depositados até o dia 5 de outubro via Nubank ou PickPay.

“Como mulher, nós sabemos que existem necessidades que os homens não conseguem entender. E quando nos deparamos com mulheres precisando usar miolo de pão ou jornal pra suprir a falta de absorvente, é algo que realmente não tem como simplesmente fechar os olhos”, explicou Gabrielle Bizinelli, uma das fundadoras das Gralhas da Vila.

Gralhas da Vila comemoram um ano de coletivo e querem ajudar mulheres do sistema prisional. Foto: Senff e Marchesine Foto e Video.

Após reunir a quantia doada, o grupo fará a compra dos absorventes e entregará para o Conselho da Comunidade CWB, um órgão da execução penal que trabalha nas penitenciárias para garantir os direitos dos encarcerados. Os absorventes serão distribuídos em unidades femininas, como a Cadeia Pública de Rio Branco do Sul e a Penitenciária Feminina em Piraquara.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O aniversário do coletivo feminino paranista é no próximo dia 7 e a ideia de ajudar outras mulheres surgiu de conversas entre as integrantes. As Gralhas debatem diariamente via whatsapp sobre diversos temas, desde, é claro, o time, passando por conversas mais banais relacionadas ao dia a dia das integrantes, chegando a pautas de cunho social. O objetivo das torcedoras é, também, impactar a sociedade em relação ao espaço das mulheres.

“Uma pessoa que precisa encarar o sistema prisional não vai sair melhor ou mudada daquele lugar se não tiver o mínimo de humanidade no tratamento que recebe. Queremos passar uma mensagem de que podemos fazer coisas grandes e impactar positivamente a vida das pessoas e a sociedade em geral”, detalhou Gabrielle.

Doações de qualquer valor:

Conta do picpay: Gabrielle.bizinelli

Nubank

Ag: 0001

Cc :1288826-2

Cpf :050.843.979-55

Gabriella Ribas

+ Mais do Tricolor:

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?