Após o empate com o Brasil de Pelotas, em 1 a 1, no último sábado, no Rio Grande do Sul, o Paraná teve apenas esta segunda-feira (28) para se preparar para o confronto frente à Chapecoense, nesta terça-feira (29), às 21h30, na Vila Capanema, pela 12ª rodada da Série B.

Para a partida, o técnico Allan Aal conta com a volta do volante Jhony Douglas, que retoma a posição de titular no lugar de Karl, após ter cumprido suspensão contra o time gaúcho.

Já no setor ofensivo, ainda sem contar com o meio-campo Vitinho, o técnico Allan Aal tem uma dúvida. Três jogadores disputam uma posição: Marcelo, Gabriel Pires e Guilherme Biteco.

Diante do Brasil de Pelotas, a escolha do treinador foi por Marcelo. Porém, o atacante não teve uma boa atuação e acabou sendo substituído por Gabriel Pires. Já Biteco não viajou para este último jogo e ficou em Curitiba aperfeiçoando a forma física.

Com isso, o Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Marcelo (Gabriel Pires ou Guilherme Biteco), Bruno Gomes e Andrey.

Reforço à disposição

Quem pode pintar entre os relacionados para o jogo desta terça-feira é o atacante Bruno Xavier, que teve o seu nome publicado no BID da CBF e já fica à disposição. O jogador chega após boa passagem pelo Juventus-SP.

