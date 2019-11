Para o importante duelo que o Paraná Clube terá diante do Vitória, em casa, nesta sexta-feira, o técnico Matheus Costa quer contar com o apoio do torcedor para ser uma força extra para o time. O treinador deve promover pelo menos uma mudança na equipe titular, além de contar com um retorno.

Na quinta colocação, com 50 pontos, o time está somente a três do quarto colocado, o Coritiba. Portanto, um placar positivo será essencial para que o grupo paranista possa continuar na briga por uma vaga na Série A de 2020. Após a vitória da equipe frente ao América-MG, por 2×0, o Tricolor mostrou que pode ser um forte concorrente. O triunfo fez a torcida se animar com o time e cerca de 200 paranistas foram ao Aeroporto Afonso Pena para demonstrar apoio à equipe. Esse tipo de incentivo, de acordo com o comandante, é fundamental.

“Isso nos dá ainda mais força, mais confiança. O que houve no aeroporto foi um reconhecimento do que estamos fazendo, ganhamos um jogo difícil e, com isso, mostramos que realmente onde queremos chegar”, destacou. A diretoria fez uma promoção de ingressos para os dois jogos que acontecerão na Vila, com pacotes a partir de R$ 20 para os dois confrontos.

“Contamos com o apoio do torcedor, nos dá mais confiança para buscar o triunfo diante do Vitória”, concluiu. Em relação ao time que vai a campo, Matheus Costa tem o retorno certo do zagueiro Rodolfo, que cumpriu suspensão na última rodada. Apesar de Fabrício ter agradado, Rodolfo tem seu lugar garantido entre os titulares. Além disso, o treinador pode promover uma mudança na lateral-direita. Léo Príncipe deve começar entre os onze, no lugar de Éder Sciola.

O Paraná Clube deve ir a campo Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Éder Sciola), Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Matheus Anjos; João Pedro, Bruno Rodrigues e Jenison.

