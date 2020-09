Vitinho é o novo reforço do Paraná. Foto: Rui Santos/Paraná.

O Paraná confirmou na tarde desta quinta-feira (17) o retorno do meio-campo Vitinho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta disputou o último Paulistão pelo Santo André.

No Tricolor, o meia chega para disputar posição, principalmente, com o experiente Renan Bressan. Vitinho esteve no Paraná na disputa da Segundona do ano passado. Foram 11 jogos e um gol marcado.

Com 30 anos, Vitinho destacou o elenco paranista ao site oficial do clube. “É um time novo, mas com alguns jogadores experientes, essa mescla é muito importante. Eu gosto sempre de estar ajudando dentro e fora de campo, principalmente os jovens atletas, para que tenham um futuro legal dentro do esporte”, exaltou o meia.

