O Paraná confirmou na tarde desta quarta-feira (16) a chegada do zagueiro Roberto, 22 anos, que pertence ao Internacional. O atleta vem com contrato de empréstimo válido até o final da Série B.

O jovem chega para suprir a saída do zagueiro Thales, que também pertence ao Colorado e foi negociado com o futebol turco. Roberto disputará posição com o colombiano Salazar.

Revelado pelo Inter, Roberto subiu ao time profissional no ano passado, chegando a disputar 11 partidas. Nesta temporada, o defensor perdeu espaço e participou apenas de dois jogos pelo clube gaúcho.

