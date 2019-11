Nunca foi tão importante o Paraná Clube provar sua força fora de casa como no duelo diante do América-MG, nesta terça-feira (5), às 20h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Somente um resultado positivo mantém viva a chance de o Tricolor chegar lutando pelo acesso à primeira divisão nas cinco rodadas restantes da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paranista chegou a ser o visitante mais indesejado da edição deste ano da competição. Não à toa, tem o quinto melhor rendimento quando joga longe da Vila Capanema. Em 16 jogos, foram seis vitórias, três empates e sete derrotas, com aproveitamento de 44%.

O desafio desta terça será enorme. O Coelho, apesar do tropeço no empate em 0x0 diante da Ponte Preta, em casa, no último final de semana, vem em ascensão e tem feito dos jogos dentro da Arena Independência sua principal arma. Tem o quinto melhor aproveitamento como mandante com 59% dos pontos conquistados diante do seu torcedor.

Mas o Paraná terá que deixar os números de lado e tentar voltar para Curitiba com um bom resultado. O técnico Matheus Costa já avisou que o importante é não perder, por se tratar de um concorrente direto, mas uma vitória diante dos mineiros seria perfeito no atual cenário do Tricolor, que tem, na sequência, dois jogos seguidos na Vila Capanema.

Se fracassar nessa missão, a situação estará complicada de vez. A distância para o G4, em caso também de vitória do Atlético-GO, pode aumentar para seis pontos faltando apenas cinco rodadas para o final. Assim, é com clima de decisão que o time paranista vai entrar em campo, sabendo, sobretudo, que qualquer erro pode ser fatal na missão de retornar à primeira divisão ainda neste ano.

