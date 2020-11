O Paraná terá pela frente um período maior para se preparar para os jogos que abrem o returno da Série B: serão três duelos em um período de 21 dias. O tempo a mais entre os compromissos será fundamental para colocar os novatos em condições físicas ideais.

“Importante, principalmente, para esses jogadores que vinham jogando menos nos clubes de origem. Eles chegaram depois e, infelizmente, não conseguimos utilizar em maior tempo de jogo pela questão física”, explicou o técnico Allan Aal à Rádio Banda B, após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro nesta sexta-feira (30), no Mineirão.

O time só voltará a campo no dia 6, diante do Confiança, na Vila Capanema. Na sequência, encara o Avaí no dia 14, em Florianópolis, e encontra o Juventude no dia 21, no Rio Grande do Sul.

As semanas cheias de treinamento podem refletir diretamente no quesito bola na rede, de acordo com o treinador, que apontou Vitinho, Bruno Xavier, Bruno Nunes e Matheus Mathias como alguns dos atletas que passarão por treinamentos intensos nas próximas semanas.

“Será bom para dar equilíbrio para termos alternativas de jogadores que possam buscar sempre o gol”, arrematou.

