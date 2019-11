O Paraná Clube terá três alterações para o compromisso diante do São Bento. O técnico Matheus Costa tem uma baixa por suspensão e deverá fazer mudanças estratégicas em seu grupo visando buscar um time muito ofensivo. Possivelmente, o Tricolor atue com uma linha defensiva de três jogadores. A partida acontece nesta terça-feira (12), na Vila Capanema, a partir das 21h30, e será válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe paranista tem 51 pontos e está a três do G4. Uma vitória contra o time de Sorocaba é essencial para seguir na briga. Na manhã desta segunda-feira (11), a equipe paranista realizou, no Durival Britto, o último treinamento antes do compromisso decisivo. A imprensa foi liberada para assistir as atividades e uma das mudanças vistas, e que chamou a atenção, foi o esquema tático da equipe.

No treino, Matheus Costa montou a equipe em um 3-5-2, com a linha defensiva sendo composta por Sciola, Rodolfo e Leandro Almeida. Eder Sciola volta ao time, já que o lateral-direito Léo Príncipe recebeu seu terceiro cartão amarelo e, por isso, cumpre suspensão. As outras alterações acontecem no meio-campo e no ataque. Luiz Otávio deve dar espaço a Jhemerson e Vitinho sai para a entrada de João Pedro. A saída de Luiz Otávio, um volante de contenção, mostra que o Tricolor deve trabalhar priorizando a construção das jogadas, para ‘munir’ o ataque.

O comandante fez testes alternando João Pedro e Jhemerson na ponta direita. O adversário é o lanterna da competição, com apenas 30 pontos somados até aqui. O Paraná deve ir a campo com Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo; Guilherme Santos, Jhemerson, Fernando Neto, Matheus Anjos e João Pedro; Bruno Rodrigues e Jenison.

