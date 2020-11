A renovação de contrato dos goleiros Marcos e Filipe e do volante Kaio com o Paraná foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira (18). O trio fica no Tricolor até o final da Série – janeiro de 2021.

Com isso, restam apenas seis jogadores com contrato até o fim desta temporada que ainda não tiveram suas situações definidas, entre eles o volante Jhony Douglas, titular absoluto da equipe.

Os outros atletas são: o lateral-esquerdo Juninho, os volantes Luan e Gabriel Kazu, o meio-campo Michel e o atacante Marcelo.

Marcos, Filipe e Kaio pertencem respectivamente a Goiás, Corinthians e Grêmio e possuem vínculo de empréstimo com o Paraná.

