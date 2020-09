Cauteloso em relação à realidade financeira, mas seguro na tentativa de ser assertivo, o Paraná confirmou doze reforços para a Série B até o momento. O número é abaixo daquele visto em anos anteriores para a competição, quando o time refez a escalação entre a disputa do Paranaense e do Brasileiro.

Desde o início da preparação para a disputa até o momento, jogadores de todos os setores vieram aumentar o leque de opções do técnico Allan Aal. O último a chegar no Ninho da Gralha foi o meia Vitinho, anunciado na última quinta-feira (17). O jogador já passou pelo clube em 2019. Mais um atleta que está fechado com o time, mas ainda não foi oficializado é o atacante Bruno Xavier.

Ainda que a lista de contratações possa aumentar nas próximas semanas, o Tricolor está conseguindo dar sequência a um trabalho construído desde o início da temporada, ainda no Campeonato Paranaense.

Diferente do que aconteceu em anos anteriores, o Tricolor seguiu com peças que já mantinha e se reforçou de maneira pontual. O goleiro Alisson, o zagueiro Fabrício, o volante Jhony Douglas e o atacante Andrey, por exemplo, foram titulares no Estadual e se mantiveram na equipe. Também ganharam espaço ao longo da competição e se fixaram, o lateral-direito Paulo Henrique e o meia Renan Bressan.

Por conta de baixas forçadas e da necessidade de buscar peças específicas, o Paraná foi ao mercado, mas, até o momento, de forma controlada.

Veja algumas das contratações do Paraná Clube com foco no Brasileiro nos últimos anos. Lembra de mais alguém? Manda pra gente.

2020

*Bruno Xavier

Vitinho

Roberto

Léo Castro

Karl

Wandson

Bruno Gomes

Jean Victor

Guilherme Biteco

Higor Meritão

Toninho

Salazar

Hurtado

2019

Lucas Macanhan

João Pedro

Matheus Anjos

Judivan

Vitinho

Fernando Timbó

Alisson

Pimentinha

Léo Príncipe

Luan

Marlyson

Ramón

Bruno Rodrigues

Marquinhos

Rodrigo

2018 – Série A

Mansur

Caio Henrique

Wesley Dias

Carlos

Jesiel

Grampola

Cléber Reis

Léo Itaperuna

Nadson

Juninho

Rodolfo

Raphael Alemão

Alesson

Maicosuel

Ortigoza

Iacovelli

Zé Carlos

2017

Richard

Cristovam

Alemão

Iago Maidana

João Pedro

Minho

Zezinho

Rafhael Lucas

Felipe Augusto

Vinicius Kiss

Assis

Giovanny

Daniel Morais

