O Paraná Clube anunciou nesta terça-feira (9), o zagueiro Hurtado como reforço para a sequência da temporada. O jogador, de 24 anos, atua também como lateral-esquerdo e disputou o último Campeonato Paranaense pelo PSTC. O vínculo vai até abril de 2021.

Natural de Timbiqui, da Colômbia, o jogador fez toda a carreira no Brasil. Começou no Genus-RO e depois passou por FC Cascavel, Azuris e PSTC, antes de chegar ao Tricolor.

“Já estou no Brasil há quatro anos. É um sonho que está se realizando. Já conheço o Paraná Clube desde que estava na Colômbia e ter a chance de defender essa camisa é uma honra”, disse ele, em entrevista ao site oficial paranista.

Hurtado já tinha assinado um pré-contrato com o Paraná, mas por conta da pandemia do coronavírus ainda não tinha sido oficializado. O defensor deu resultado negativo pro teste do Covid-19 e foi integrado aos treinamentos no CT Ninho da Gralha.

O atleta foi o primeiro reforço confirmado pelo clube, que está perto de assinar com outro colombiano: o zagueiro Salazar, que disputou o Estadual pelo Rio Branco. Para o setor, o técnico Allan Aal conta com Fabrício, Thales, Everson e Guilherme Lacerda.

