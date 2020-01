O Paraná Clube está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta segunda-feira, em Rio Claro, o Tricolor perdeu para o Red Bull Brasil por 3×0 e acabou se despedindo da competição. O resultado leva o clube paulista para as oitavas de final da Copinha 2020 para encarar o Internacional.

O Paraná já havia sido derrotado pelo Red Bull Brasil ainda na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, os paulistas venceram por 2×0, em jogo que contou com uma falha do goleiro Gabriel.

Desta vez, assim como na primeira partida, o Tricolor tomou pressão do adversário desde o início. O arqueiro paranista vinha se destacando com alguns milagres. A equipe paranista ainda ficou com um jogador a menos, pois, aos 30 minutos, Gustavo foi expulso de campo. Aos 44 min da etapa inicial, Moreira acertou uma bomba de longe e abriu o placar no interior paulista.

No segundo tempo, o Paraná seguiu encurralado pelo adversário. O Tricolor mal conseguia sair para o campo de ataque. A equipe só foi a ter mais volume de jogo a partir dos 20 minutos. No entanto, com um a menos, ficou difícil do Paraná chegar ao gol e o banho de água fria veio aos 30, com Brown. Dois minutos depois, Pires decretou a goleada por 3×0.

