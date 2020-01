O técnico Allan Aal foi apresentado oficialmente pelo Paraná Clube na tarde de sexta-feira (10), no CT Ninho da Gralha. O novo treinador paranista assume o maior desafio de sua curta carreira na beira do gramado.



Com 40 anos, o profissional passou pelas categorias de base do Coritiba e foi treinador de times de pouca expressão, como Rio Branco, Foz do Iguaçu, Cascavel CR e Nacional-SP. O clube mais tradicional é a Portuguesa, há dois anos, mas que vive crise financeira e perda de relevância nacional desde seu rebaixamento da Série A em 2013.



“É um orgulho muito grande de estar à frente de um clube tradicional, com uma torcida grande. O fato de ter disputado o primeiro Estadual em 2011, aí sim bem jovem, me dá equilíbrio e experiência no que estou fazendo. A gente sabe da dificuldade da profissão, mas capacitado e confiante no que vou fazer”, afirmou em entrevista coletiva.



O atual comandante paranista se definiu como um técnico perfeccionista no trabalho e “um pouco ranzinza”. Com elenco enxuto, de 21 atletas até o momento, o treinador mostra cautela nos objetivos da temporada, que são o Estadual, mas principalmente a Copa do Brasil para trazer receitas ao clube.



“Nosso objetivo principal é a construção de um elenco forte para aproveitar não só para o Campeonato Paranaense, mas para o restante da temporada. A gente tem que pensar jogo a jogo. O campo vai nos dizer onde podemos chegar”, complementou.



Aal fazia parte da comissão técnica permanente do Tricolor, ao lado do auxiliar Lúcio Flávio, ex-atleta do clube, que continua na mesma função em 2020. Antes dele, o treinador paranista era Matheus Costa, que esteve à frente do time por toda a Série B, mas que não recebeu contatos da diretoria logo após a competição e decidiu ficar disponível no mercado.



O Paraná contratou sete jogadores até agora e deve anunciar mais cinco reforços, que já estão treinando no CT Ninho da Gralha, na semana que vem. A estreia acontece no dia 19, fora de casa, contra o Rio Branco.

