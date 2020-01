Em sua chegada ao Coritiba, o zagueiro Rodolfo comentou a declaração polêmica sobre o Paraná, seu ex-clube. No vídeo de apresentação, o defensor disse que o Coxa é um “time grande, diferente do que estava”. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (10), o defensor de 25 anos mostrou personalidade e manteve de pé a declaração polêmica.



“Sobre a polêmica, o Coritiba é um clube grande. Não posso fugir disso. Eu sou muito grato ao Paraná. A torcida me acolheu muito bem. Mas foi aquilo que eu falei. São clubes diferentes sim. Um é verde e o outro vermelho e azul. É diferente para mim. Eu vou fazer dessa chance a oportunidade da minha vida”, explicou Rodolfo.

Pelo Paraná, Rodolfo fez 45 partidas e balançou as redes três vezes, fechando a temporada como um dos destaques do time. Porém, ele entrou na Justiça para ter o contrato rescindido por conta de salários atrasados e venceu a disputa judicial. Ele tinha contrato com o Tricolor até o final de 2020, que permanece com 20% dos direitos econômicos em uma futura venda.

