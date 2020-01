O Paraná Clube acertou com o volante Kaio, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Hulk, do Atlético-MG. Os dois jogadores chegam a Curitiba durante a semana para assinar contratos de empréstimo até o final da Série B.



Kaio, 24 anos, é criado e revelado pelo Tricolor gaúcho. O jogador subiu para o profissional em 2016 e, desde lá, fez 40 jogos e marcou um gol com a camisa gremista. No ano passado, ele foi emprestado ao Sport, mas fez apenas quatro jogos. A última partida dele foi no final de fevereiro.



Hulk, 20 anos, estreou profissionalmente em 2018 e fez 11 jogos. No ano passado, ele participou de sete partidas, sendo duas pela Série A e o restante durante o Estadual. No Brasileiro, quando o titular Fábio Santos se machucou, ele foi preterido por Lucas Hernández e até o lateral-direito Patric.

Hulk teve poucas oportunidades no ano passado. Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG.

Os dois reforços encaixam na política do Paraná em 2020. Com poucos recursos financeiros, o Tricolor tem a necessidade de fazer contratações sem custos. Os salários serão pagos pelos clubes de origem.



Com a dupla, o Paraná chegará a nove reforços em 2020. Os outros contratados são o zagueiro Thales, o lateral-direito Paulo Henrique, o volante Gabriel Kazú, os meias Dudu e Michel e os atacantes Gustavo Mosquito e Marcelo. Outros atletas também estão treinando com o elenco, mas ainda não foram revelados.

