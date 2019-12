O Paraná Clube viveu altos e baixos em 2019. Sofreu eliminações, viu ex-jogador ser preso duas vezes, perdeu seu CT e até jornalistas serem presos.

Relembre as dez matérias mais lidas do Tricolor no ano:

1ª – Paraná procura torcedor que viu clássico na torcida do Coritiba: O clássico entre Coritiba e Paraná, em São José dos Pinhais, era com torcida única, no caso a do Coxa, mandante do jogo. Mas um paranista se ‘infiltrou’ e viu o duelo bem de boa com os rivais.

2ª – Carlos Werner ganha Ninho da Gralha na Justiça: Antes salvador do Tricolor, o empresário Carlos Werner só conseguiu recuperar o dinheiro emprestado ao clube na Justiça,virando dono do CT Ninho da Gralha.

3ª – Ex-jogador do Tricolor é preso ao tentar roubar carro: Uma revelação do Paraná que não deu certo no futebol foi flagrado ao tentar roubar um carro em Curitiba.

4ª – Clube reabre piscinas da sede da Kennedy: Por pouco os paranistas não tiveram uma piscina para aproveitar o verão. Em meados de janeiro o clube resolveu as pendências e a piscina da sede social foi liberada.

5ª – Ex-jogador do Paraná é preso novamente: Rhenan não aprendeu a lição e em agosto foi preso mais uma vez. Agora, no Fazendinha.

6ª – Ameaçado de morte, Andrey é afastado do Paraná Clube: Cria da casa, o garoto Andrey foi ameaçado pelos torcedores e perdeu espaço no time. O motivo? Ter uma foto com a camisa do Athletico quando tinha apenas 11 anos

7ª – Jornalistas são detidos em Criciúma x Paraná: O gol do Criciúma no empate em 1×1 com o Paraná foi um tanto quanto polêmico, gerando reclamações da diretoria do Tricolor. Tudo virou uma confusão que acabou com repórter e assessor detidos pela polícia catarinense.

8ª – Tricolor goleia o Foz com show de Maicosuel: Depois de um 2018 apagado, Maicosuel queria mostrar que podia ajudar o Paraná. E o jogo contra o Foz foi a prova disso. Mas também foi a exceção.

9ª – Londrina vence nos pênaltis e elimina Paraná na Copa do Brasil: O Paraná tinha a classificação na Copa do Brasil nas mãos. Só que levou o empate do Londrina nos acréscimos e acabou perdendo nos pênaltis.

10ª – Bolsonaro aprova lei que dá Vila Capanema ao Tricolor: O presidente Jair Bolsonaro aprovou a medida provisória que ajudou, e muito, o Paraná a manter sua casa.