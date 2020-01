Após anunciar o atacante Rodrigo Rodrigues, o Paraná Clube confirmou a contratação do goleiro Marcos, 26 anos. O jogador pertence ao Goiás e chega por empréstimo até o término da Série B. A equipe ainda disputa o Estadual e a Copa do Brasil.

“Vamos trabalhar forte, sabendo que temos três competições importantes pela frente e é importante termos um bom desempenho em todas elas”, declarou ao site oficial. Criado e revelado pelo Mirassol, o jogador passou por dois grandes de Goiânia: o Atlético-GO e Goiás. No clube esmeraldino, ele teve mais participação em 2018, com 29 jogos. No ano passado, ele atuou apenas em duas partidas.



Marcos afirma que uma de suas características, além das defesas, é ajudar na construção de jogadas na defesa, auxiliando quem vier receber a bola para sair jogando.



“Procuro ser um goleiro participativo, sempre orientando os companheiros. Hoje, o futebol exige uma participação do goleiro não apenas com as mãos. Você precisa ser um líbero jogando ali atrás. É algo que precisa ser aprimorado diariamente nos treinamentos”, disse.



Essa é a 14ª contratação do clube em 2020. A diretoria paranista ainda procura um volante no mercado para fechar o elenco nesse começo de ano.



Os contratados do Paraná:



Goleiro: Marcos

Zagueiros: Thales e Facundo Falcón

Laterais: Paulo Henrique, Rafael França e Hulk

Volantes: Gabriel Kazu e Kaio

Meias: Dudu, Robson e Michel

Atacantes: Gustavo Mosquito, Marcelo e Rodrigo Rodrigues

