Após não conseguir se firmar no elenco do Paraná que acabaria rebaixado com seis rodadas de antecedência na Série A em 2018, o meia Matheus Pereira pode ir parar no poderoso Barcelona, da Espanha. No total, foram sete jogos no Tricolor, apenas um como titular: cinco pelo Estadual e outros dois pelo Brasileirão, sem nenhum gol. Passagem pra lá de apagada.

Após a pausa para a Copa do Mundo de 2018, o jovem jogador de 21 anos integrou uma lista de dispensas da Vila Capanema e foi devolvido à Juventus, da Itália, clube que detém seus direitos econômicos, passando a integrar o time B da Velha Senhora.

+ Veja a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Matheus Pereira chegou à Itália ainda em 2016, com apenas 18 anos, após se destacar nas categorias de base do Corinthians. Na ocasião, os italianos pagaram R$ 8,25 milhões e bateram a concorrência do Paris Saint-Germain, da França, para fechar com a então promessa.

Nunca se firmou na Itália. Acabou emprestado para o Empoli, da Itália, onde fez somente dois jogos. Em seguida, para o Bordeaux, da França, onde sequer estreou. Atualmente, está no modesto Dijon, também da França, onde fez dez partidas pela elite do país. Agora, pode ir parar no time B do Barcelona.

“Estamos conversando com o Barcelona sobre dois garotos. Passamos alguns anos com o Matheus Pereira, um bom jogador, técnico, mas que precisa de um determinado tipo de jogo para atuar no seu melhor nível”, explicou o dirigente da Juventus, Fabio Paratici, à Sky Sports.

“Estamos conversando com o Barcelona sobre dois garotos. Passamos alguns anos com o Matheus Pereira, um bom jogador, técnico, mas que precisa de um determinado tipo de jogo para atuar no seu melhor nível”, explicou o dirigente da Juventus, Fabio Paratici, à Sky Sports.

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV