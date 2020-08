O Paraná já tem um desfalque certo para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Luan voltou a sentir uma lesão nos treinamentos da última semana e deve ser reavaliado nos próximos dias.

publicidade

O experiente atleta, de 31 anos, chegou ao Tricolor no ano passado para a disputa da Segundona, mas, teve uma séria lesão no joelho e teve que ser submetido a uma cirurgia.

Com isso, Luan jogou apenas sete jogos pelo Paraná. Após realizar tratamento nos últimos meses, o volante renovou o seu contrato com clube. Com a ausência do jogador, o técnico Allan Aal conta com outras cinco opções para o setor: Jhony Douglas, Bruno, Carlos Dias, Gabriel Kazu e Kaio.

O treinador aguarda ainda a regularização do volante Higor Meritão, que foi contratado junto à Ferroviária-SP. O atleta já está em Curitiba, mas ainda não foi liberado para o início da Série B.

O Paraná estreia na competição nesta sexta-feira (7), contra o Confiança, às 21h30, em Aracaju.

+ Mais do Tricolor:

publicidade

+ Paraná chega a acordo e atacante deixa o clube sem balançar as redes

+ TJD-PR tem novo procurador após irregularidade

+ Paraná anuncia nova camisa para as próximas temporadas