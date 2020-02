O atacante Keslley está de volta ao Paraná e já fica à disposição do técnico Allan Aal. O jogador de 20 anos, revelado nas categorias de base do clube, atuou em 2019 no sub-23 do Internacional, por empréstimo, assim como o companheiro Andrey. Já treinando com o grupo paranista nas atividades desta quinta-feira (13), realizadas na Vila Capanema, o jogador já teve seu nome publicado no BID, portanto, pode ser acionado no próximo compromisso do Tricolor, contra o Operário, pelo Campeonato Paranaense.

No início deste ano, o jovem foi adquirido pela Tombense-MG, que é comandada pelo empresário Eduardo Uram. Com isso, o atacante chega ao Tricolor por empréstimo.

Keslley subiu da base para o profissional no final de 2018, quando o Paraná apenas cumpria tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o então técnico Dado Cavalcanti, promoveu alguns atletas já esperando que eles pudessem ser preparados para o ano seguinte, como foi o caso de Keslley e Andrey. O atacante jogou cinco partidas no Brasileirão daquele ano, e assinalou um gol contra o Palmeiras, no empate dos times em 1×1, no dia 18 de novembro.

Em 2019, ele entrou em campo sete vezes com a camisa do Tricolor, sendo cinco jogos pelo Estadual e em dois pela Copa do Brasil. Seguindo o caminho de Andrey, ele retornou do Internacional para a Vila Capanema e aparece como opção para o ataque do time paranista.

O confronto com o Fantasma acontecerá na Vila Capanema, no domingo (16), a partir das 18h.

