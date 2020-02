Em oitavo lugar, no ‘limite’ da área de classificação, o Paraná venceu apenas um jogo no Campeonato Paranaense e sequer comemorou esse triunfo dentro de casa. No entanto, para o técnico Allan Aal, o Tricolor vive uma situação incômoda no Campeonato Paranaense a qual não merecia estar passando.

Em preparação para o confronto com o Operário, que acontece neste domingo (16), pela sétima rodada, o time paranista tem por objetivo jogar de forma ‘leve’ em busca da primeira vitória na Vila Capanema.

Em seis jogos disputados no Estadual, o Paraná tem apenas uma vitória (2×0 em cima do Cascavel CR), três empates e duas derrotas, somando seis pontos. Em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (13), no Durival Britto, o treinador Allan Aal disse não concordar com a atual situação do time na tabela de classificação.

“Incomoda. A gente não merecia estar nessa posição. São pontos que deixamos escapar pela ansiedade e pelo mau tempo (chuva). Não condiz com o empenho e o trabalho que vem sendo feito, mas acredito que vamos conseguir melhorar, evoluir. Temos que brigar por posições melhores”, detalhou o técnico.

Na opinião do comandante, o elenco, repleto de atletas jovens e jogadores que nunca tiveram papel decisivo em outras equipes, está pressionado e precisa urgentemente reverter essa ansiedade. A oportunidade ideal será diante do Fantasma, atual terceiro colocado, com 13 pontos somados.

“Precisamos ter leveza na hora das decisões. Sinto a equipe tensa em campo. Até pela pouca idade e porque muitos jogadores estão tendo pela primeira vez um papel de protagonistas, isso cria uma ansiedade maior. Precisamos ter confiança, jogar de maneira mais qualificada, com ousadia e versatilidade para vencer o Operário”, finalizou.

