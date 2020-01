Em seu terceiro ano no Paraná Clube, o lateral-esquerdo Juninho espera que 2020 seja sua afirmação com a camisa paranista. O jogador revelou que tem se cuidado para aproveitar as oportunidades e que pretende usar a bola parada como um diferencial na temporada.



Desde 2018 no Tricolor – é o atleta que não veio da base a mais tempo no clube -, após chegar do Itabaiana-SE, o jogador apareceu na reta final da Série A, em 11 partidas, quando a equipe tinha poucas chances de se livrar do rebaixamento. No ano passado, com nove jogos, ele sofreu uma lesão em fevereiro e viu Guilherme Santos se destacar no setor.



“Estou agarrando com unhas e dentes, me cuidando bastante desde as férias para ter um bom início de temporada. Coloquei que o final do ano vai depender desses primeiros meses”, avaliou em entrevista coletiva.

Ao lado do lateral-direito Rafael França, Juninho está responsável pelas cobranças de falta e escanteios do Paraná no momento. O atleta acredita que precisa evoluir no fundamento, mas espera que seja um diferencial para se firmar na equipe. Hulk, vindo do Atlético-MG, é a outra alternativa.



“Me cobro muito e, para ser sincero, ainda deixo a desejar. Thales e Fabrício pedem para a gente bater a bola rápida para eles anteciparem. É treinamento para acertar”, complementou.

Depois do empate sem gols na primeira rodada, diante do Rio Branco, no litoral paranaense, o Tricolor procura deixar a ansiedade de lado para conquistar a primeira vitória no Estadual. O jogo é contra o Cascavel CR na quinta-feira, no oeste do Estado.



“A torcida tem que entender que o grupo é novo, está se reestruturando. É entrar concentrado. Com a chegada de jogadores novos é normal não ter esse entrosamento. A gente vem conversando para consertar o que foi errado no jogo passado”, finalizou.

