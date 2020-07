Com a retomada do Campeonato Paranaense confirmada para este fim de semana, o Paraná espera que, o mais breve possível, sejam liberados os jogos em Curitiba. No próximo domingo, o Tricolor manda o clássico contra o Coritiba em Ponta Grossa, já que a capital não liberou a realização das partidas.

Em entrevista à Rádio Banda B, na tarde desta quinta-feira (16), o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, destacou que a prioridade do clube é que as partidas da Série B já aconteçam na Vila Capanema. A estreia do Tricolor na Segundona acontece fora de casa, contra o Confiança-SE, no dia 7 ou 8 de agosto.

“A questão logística na Série B é um fator que desequilibra e não jogar no estádio traz diversos problemas. Além da questão das viagens, tem a sanitização”, disse o mandatário paranista.

Apesar disso, Oliveira ressalta que espera que a Federação Paranaense de Futebol marque a partida de volta das quartas de final do Estadual novamente para Ponta Grossa, para que o Coxa não tenha algum tipo de vantagem por jogar em seu estádio.

“O que conversamos é que deve acontecer em Ponta Grossa por uma questão de isonomia. Previamente está definido o jogo para quinta-feira”, revelou o presidente. O Paraná vai realizar novos exames em seu elenco e comissão técnica nesta sexta-feira e já viaja no sábado para Ponta Grossa.

