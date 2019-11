O Paraná Clube apenas cumpre tabela contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, às 19h15, na Vila Capanema, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, alguns jogadores já até se despediram do Tricolor – casos do meia João Pedro e do atacante Rodrigo Porto.

A tendência é que outros atletas também sejam liberados nos próximos dias. Ao todo, o elenco paranista possui 24 jogadores com contrato se encerrando ao final desta Segundona – segundo informou o Globoesporte.com. São 15 atletas com vínculo de empréstimo e outros nove que possuem contrato, porém, não devem ser renovados.

Os emprestados são: Lucas Macanhan (goleiro – Athletico), Léo Príncipe (lateral-direito – Corinthians), Guilherme Santos (lateral-esquerdo – Tombense-MG), Fernando Neto (volante – Fluminense), Alejandro Márquez (volante – Higgins), Guilherme Nunes (volante – Santos), Rodrigo (volante – Tombense), João Pedro (meia – Athletico), Matheus Anjos (meia – Athletico), Marquinhos (meia – Tombense), Bruno Rodrigues (atacante – Athletico), Marlyson (atacante – Ponte Preta), Rodrigo Porto (atacabte – Tombense), Caio Monteiro (atacante – Vasco) e Judivan (atacante – Cruzeiro).

Os jogadores com contrato se encerrando são: Sueliton (lateral-direito), Eduardo Bauermann (zagueiro), Fernando Timbó (zagueiro), Leandro Almeida (zagueiro), Matheus Lopes (zagueiro), Itaqui (volante), Luan (volante), Jean Lucas (meia) e Ramon (atacante).

