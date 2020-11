O Paraná terá os retornos dos seus dois volantes titulares para a partida contra o Avaí, nesta sexta-feira (13), às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis. Jhony Douglas e Higor Meritão voltam a ficar à disposição e devem estrear sob o comando do técnico Rogério Micale, que não pode contar com os dois diante do Confiança.

Após o empate em casa com o clube sergipano, o Tricolor teve uma semana cheia para trabalhar. Com isso, Higor Meritão garante um desempenho melhor contra os catarinenses.

“Estamos conhecendo o trabalho do Micale, que tem umas ideias diferentes. A torcida pode esperar muita determinação, um time bem organizado, para que possamos sair com a vitória”, disse o volante.

Ao lado de Jhony Douglas, Meritão tem sido uma das peças mais utilizadas do elenco paranista nesta Série B. São 18 jogos feitos pelos dois atletas das 20 partidas que o Paraná fez até o momento.

“Eu e o Jhony nos entrosamos bastante, parece que nos conhecemos há um bom tempo. Nós sabemos que somos o termômetro do time e temos que dar o nosso melhor sempre”, frisou o volante.

O Paraná é o sétimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e pode chegar à quinta colocação nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Avaí e torcer por tropeços de Ponte Preta e Sampaio Corrêa.

