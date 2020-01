O volante Kaio, do Paraná, explicou que o elenco está consciente do quanto é importante que o time vá bem na Copa do Brasil. Antes disso, a equipe terá dois jogos pelo Campeonato Paranaense, o primeiro deles será contra o FC Cascavel, na quinta-feira (30), na Vila Capanema. Na disputa nacional, a estreia do time será no dia 5 de fevereiro, contra o Palmas, em Tocantins.

continua depois da publicidade

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O jogador, que deve começar entre os titulares diante da Serpente por conta da lesão no menisco de Jhony Douglas, explicou que o grupo está concentrado para a disputa nacional.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

“A gente sabe da semana que tem pela frente, que não vai ser fácil e vamos trabalhar com foco total”, esclareceu o jogador, em entrevista coletiva no Ninho da Gralha nesta terça-feira (28).

O atleta deixou claro que o elenco está focado, em um primeiro momento, nos jogos do Estadual, que inclui, também, uma disputa contra o Athletico, no domingo (02), na Arena da Baixada. Ainda assim, o grupo precisa vencer no compromisso nacional.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

“A gente sabe da deficiência do clube financeiramente. A Copa do Brasil disponibiliza um grande valor e temos que ir sabendo do nosso objetivo e conquistar a vitória. A gente tem que estar focado exclusivamente em ganhar o jogo”, finalizou.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná x FC Cascavel: saiba como assistir ao vivo na TV

+ Mesmo de olho na grana da Copa do Brasil, Paraná quer força máxima no Estadual

+ Coritiba vence o clássico com o Paraná na Vila com gol de falta