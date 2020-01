O Paraná quer fazer bonito no jogo contra o FC Cascavel para provar o crescimento do time, aos poucos, na temporada. O duelo com a Serpente acontece nesta quinta-feira (30), na Vila Capanema, a partir das 19h30. A partida será válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O Tricolor vai a campo com duas mudanças.

Vindo de derrota por 1×0 para o Coritiba no clássico do último domingo (26), a equipe paranista vai buscar a reabilitação. Com quatro pontos, o Paraná é o quarto na tabela.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Para o jogo diante do FC Cascavel, o técnico Allan Aal não contará com o volante Jhony Douglas, que lesionou o joelho esquerdo e precisará passar por um procedimento cirúrgico, além do volante Bruno, que jogou improvisado na lateral-direita e terá que cumprir suspensão por ter sido expulso na última partida. Os substitutos devem ser Kaio e Rafael França, respectivamente. Este último com a primeira oportunidade entre os titulares do Paraná.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

O adversário da rodada vem bem na competição. A Serpente soma seis pontos, com duas vitórias até aqui. Além disso, vem embalada pela vitória por 3×0 no clássico frente ao Cascavel CR.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

“Tenho certeza absoluta que esse time vai dar bons frutos. É um time de ‘moleques’, mas também de atletas experientes. Estamos formando uma família”, finalizou.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$20 (meia-entrada na Curva Norte) e vão até R$150 (camarote).

Curva Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Reta do Relógio: R$ 50 / R$ 25 (meia)

Social: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Cadeira: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Cativa: R$ 30

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 4ª RODADA

30/01/2020

PARANÁ X FC CASCAVEL

Paraná

Alisson; Rafael França, Thales, Fabrício e Juninho; Kaio, Kazu e Robson; Raphael Alemão, Andrey e Rafael Furtado (Rodrigo Rodrigues).

Técnico: Allan Aal.

FC Cascavel

Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma; Duda, Oberdan, Adenilson e Henrique; Baya e Paulo Sérgio.

Técnico: Marcelo Caranhato

Local: Vila Capanema

Horário: 19h30

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luiz Henrique De Sousa Santos Renesto

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná tem mudanças para encarar o FC Cascavel; veja o provável time

+ Paraná x FC Cascavel: saiba como assistir ao vivo na TV

+ Mesmo de olho na grana da Copa do Brasil, Paraná quer força máxima no Estadual