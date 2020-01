O Paraná entrará em campo diante do FC Cascavel com, pelo menos, duas alterações. O lateral-direito Bruno e o volante Jhony Douglas desfalcam a equipe do técnico Allan Aal, que busca reabilitação no Campeonato Paranaense. Vindo de uma derrota por 1×0 para o Coritiba, o Tricolor encara a Serpente nesta quinta-feira (30), na Vila Capanema, a partir das 19h30. O jogo será válido pela quarta rodada do Estadual.

O confronto com o Coxa, no último domingo (26), impactou na equipe do Paraná não só pela derrota. Durante o clássico, Bruno – volante de origem, da base, que tem atuado como lateral-direito – foi expulso após receber o segundo amarelo. Com isso, ele cumpre suspensão automática e o substituto deve ser Rafael França, que atuou como titular no empate em 0x0 com o Rio Branco na primeira rodada.

Já a ausência de Jhony Douglas é mais preocupante. Também na partida diante do Coritiba, o jogador sentiu fortes dores no joelho esquerdo e precisou sair de campo. Após exames, foi diagnosticada uma lesão no menisco e, por isso, ele será submetido a uma artroscopia. Ele poderá desfalcar o time por até 60 dias.

Provável escalação do Paraná:

Alisson; Rafael França, Thales, Fabrício e Juninho; Kaio, Kazu e Robson; Raphael Alemão, Andrey e Rafael Furtado (Rodrigo Rodrigues).

