Quando contratado pelo Paraná no ano passado, o zagueiro Fabrício, 30 anos, conviveu com problemas com a sua documentação junto ao Veracruz, do México, e teve que esperar um bom tempo para reestrear pelo Tricolor.

Foram apenas três jogos na reta final da Série B e um gol marcado. Com o contrato renovado para 2020 – o novo vínculo vai até o final do ano que vem -, o zagueiro se tornou peça fundamental e líder do elenco paranista.

Em alguns vídeos de bastidores de jogos do Tricolor, Fabrício aparece cumprimentando um por um do plantel no vestiário.

Na atual temporada, o defensor virou o capitão da equipe, fez 22 jogos e marcou quatro gols, sendo também referência quando o assunto é jogada de bola parada.

A volta de Fabrício pra Vila Capanema

O zagueiro Fabrício vestiu a camisa do Paraná pela primeira vez em 2008, quando acabou sendo emprestado pelo Tricolor pelo Flamengo, em uma negociação envolvendo o meio-campo Everton.

Mesmo tendo apenas 18 anos, o defensor já se destacou na disputa da Série B daquele ano, fazendo 17 partidas, marcando dois gols e até sendo capitão em alguns jogos.

Fabrício em treino pelo Paraná em 2008. Foto: Arquivo.

O bom desempenho chamou a atenção do futebol europeu e o zagueiro acabou sendo emprestado ao Hoffenheim, da Alemanha. Na sequência, voltou ao Fla e rodou o futebol brasileiro – Palmeiras, Cruzeiro, Athletico, Vasco, Vitória, Fluminense, Bragantino e Guarani – e também pelo exterior – passou por Sérvia, Tailândia, Romênia, Chipre, Cazaquistão e México.

A volta à Vila Capanema no ano passado mostrou a grande identificação de Fabrício com o Tricolor. No total, somando as duas passagens pelo Paraná, são 42 partidas disputadas e sete gols marcados pelo xerife do Durival Britto.

