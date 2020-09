O volante Jhony Douglas está fora do jogo do Paraná contra o Brasil de Pelotas, no próximo sábado (26), às 18h30, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série B.

Jhony recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o CRB, na última semana, e terá que cumprir suspensão. O volante, ao lado do goleiro Alisson, tinha feito todas as partidas da Segundona até aqui.

“O Jhony é um jogador que vem evoluindo muito tecnicamente. Infelizmente, está fora”, destacou o técnico Allan Aal. Para a vaga, o treinador deve escalar Karl. O treinador também voltará a contar com o atacante Andrey, que havia cumprido suspensão contra o CRB.

